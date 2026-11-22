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करनाल।श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को गुरु पर्व प्रबंधक कमेटी की ओर से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। डेरा कारसेवा के प्रमुख पंथ प्रचारक जत्थेदार बाबा सुक्खा सिंह के मार्गदर्शन में निकाले गए नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गुरु साहिब के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। नगर कीर्तन के दौरान पूरा शहर गुरबाणी और गुरु नानक देव जी के जयकारों से गूंज उठा। नगर कीर्तन का शुभारंभ रविवार सुबह गुरुद्वारा डेरा कारसेवा में अरदास के साथ हुआ। इस अवसर पर फूलों से सजी पालकी साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को विराजमान कर प्रकाश करवाया गया। हैंड ग्रंथी भाई अमृतपाल सिंह ने अरदास कर नगर कीर्तन की शुरुआत करवाई। पालकी साहिब की अगुवाई पंज प्यारों ने की। श्रद्धालु ''मिट्टी धुंध जग चानन होया'', ''धन धन गुरु नानक, धन धन तेरी बाणी, तेरे चरणां बिच दुनिया सारी'' जैसे शबदों का गायन करते हुए गुरु साहिब की महिमा का गुणगान करते रहे। नगर कीर्तन में पालकी साहिब के आगे श्रद्धालुओं ने रास्ते की सफाई की और पुष्प वर्षा कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। शहर में विभिन्न स्थानों पर संगत की ओर से नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं के लिए जगह-जगह लंगर की व्यवस्था भी की गई। नगर कीर्तन के दौरान महापौर रेणु बाला गुप्ता ने पालकी साहिब के समक्ष माथा टेककर गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया। वहीं, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र मोहन सिंह भी गुरु के समक्ष नतमस्तक हुए और सरबत के भले की अरदास की। गुरुद्वारा डेरा कारसेवा एवं गुरुद्वारा मंजी साहिब पातशाही पहली से शुरू हुआ नगर कीर्तन कर्ण गेट, कमेटी चौक, दावत होटल, अस्पताल चौक, कुंजपुरा रोड और सब्जी मंडी सहित शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ वापस गुरुद्वारा डेरा कारसेवा पहुंचा। इस दौरान दशमेश अखाड़ा और बीर खालसा दल की गतका पार्टियों के सदस्यों ने पारंपरिक युद्ध कला के हैरतअंगेज करतब दिखाकर संगत को रोमांचित किया। गतका के प्रदर्शन ने नगर कीर्तन का आकर्षण और बढ़ा दिया। प्रकाश पर्व पर 24 नवंबर को होगा गुरमति समागम गुरुपर्व प्रबंधक कमेटी के प्रधान वरिंद्र सिंह और महासचिव इंद्रपाल सिंह ने बताया कि प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 24 नवंबर को गुरुद्वारा डेरा कारसेवा में सुबह नौ बजे से गुरमति समागम का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न गुरुद्वारों से रागी, ढाडी और प्रचारक जत्थे पहुंचकर गुरबाणी कीर्तन एवं गुरु इतिहास से संगत को निहाल करेंगे। इस अवसर पर गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल करनाल के विद्यार्थी भी अपनी प्रस्तुति देंगे। दरबार हाल में रहरासि साहिब के पाठ की सेवा भाई मंजूर सिंह करेंगे, जबकि स्टेज सचिव की सेवा भाई दर्शन सिंह निभाएंगे। समागम के समापन पर संगत के लिए अटूट लंगर बरताया जाएगा। कमेटी पदाधिकारियों ने संगत से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर गुरमति समागम में शामिल होने की अपील की।

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