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संवाद न्यूज एजेंसी करनाल। रविवार को अंसल टाउन स्थित शिव मंदिर में तुलसी-शालिग्राम विवाह समारोह श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। विवाह समारोह में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ भात भरने की रस्म, बारात आगमन और विवाह की रस्में निभाई गईं। आयोजन के दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाकर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। समारोह में रोहतक से शमशेर सिंह श्योराण तुलसी जी का भात भरने के लिए पहुंचे। महिलाओं ने पारंपरिक भात गीत ''मत बरसों इंद्र राजा रे, मेरी मां का जाया बीझे'' गाते हुए भात की रस्म निभाई। शमशेर सिंह श्योराण ने अपनी धर्म की बहन शोभा को भात की चुनरी, रुपयों का हार और अन्य वस्त्र भेंट किए। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाकर रस्म को उत्सव का रूप दिया। भात की रस्म देखकर उपस्थित श्रद्धालुओं के चेहरों पर खुशी और उत्साह नजर आया। इसके बाद बैंड-बाजे और पंजाबी बोलियों की गूंज के बीच नाचते-गाते भगवान शालिग्राम की बारात निकाली गई। वर पक्ष की ओर से मंदिर सभा के प्रधान रणबीर, सदस्य जबर सिंह राणा, मोहन लाल, यपणी और नवीन बारात लेकर मंदिर प्रांगण में पहुंचे। यहां वधू पक्ष की ओर से कमल जायसवाल और निर्मल जायसवाल ने फूलों के हार पहनाकर बारातियों का स्वागत किया। बारातियों के लिए भोजन की विशेष व्यवस्था भी की गई। इसके बाद पंडित विनोद शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ तुलसी-शालिग्राम विवाह की रस्में संपन्न करवाईं। तुलसी माता और भगवान शालिग्राम के फेरे करवाए गए तथा शालिग्राम भगवान से तुलसी माता की मांग में सिंदूर भरवाने की रस्म निभाई गई। विवाह के बाद तुलसी माता की विदाई की गई। इस अवसर पर महिलाओं ने ''नी मैं लावां लईयां हारा वाले दे नाल, हारा वाले दे नाल, मुरली वाले दे नाल'' भजन गाकर विवाह की खुशियां मनाईं।

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