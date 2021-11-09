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Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   One day left for UG admissions; seats still vacant.

Karnal News: यूजी दाखिले के लिए एक दिन शेष, अभी भी सीटें खाली

Mon, 14 Sep 2026 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:27 AM IST
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One day left for UG admissions; seats still vacant.
करनाल। जिले के सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए अब विद्यार्थियों के पास सिर्फ एक दिन का समय शेष है। दाखिले की तिथि बढ़ाए जाने के बावजूद कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई। शहर के कॉलेजों में भी कई पाठ्यक्रमों में सीटें खाली हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेजों में सीटें भरना प्रबंधन के लिए चुनौती बना हुआ है।
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ऐसे में 15 सितंबर तक इच्छुक विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 15 तक ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से दाखिला प्राप्त कर सकते हैं। पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों की कुल 1910 सीटों में 248 अभी भी खाली हैं। वहीं राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम की कुल 980 सीटें हैं, जिनमें से 115 पर दाखिले नहीं हो पाए हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय की एडमिशन नोडल अधिकारी वंदना ने कहा कि 15 सितंबर तक विद्यार्थियों के पास अंतिम माैका है जिसमें इच्छुक विद्यार्थी अपने पसंद के काॅलेज में जाकर दाखिला ले सकते हैं।
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ग्रामीण कॉलेजों में यूजी की रिक्त सीटें

कॉलेज कुल सीटें रिक्त सीटें
जीसी असंध

360
332
जीसी बस्तली

240
130
जीसी घराैंडा

520
436
जीसी मटक माजरी
1015
678
जीसी तरावड़ी

300
206
जीसी दादूपुर रोड़ान 260
227
जीसी बसताड़ा
260
236
जीसी पाढ़ा

240
55
जीसी निगदू

280
239

राजकीय कन्या महाविद्यालय में यूजी की सीटें रिक्त
कुल सीटें रिक्त सीटें
बीए

400
9
बीए अंग्रेजी

40
14
बीबीए

80
2
बीकॉम

240
9
बीसीए

40
1
बीएससी

160
75
बीएससी गणित
20
5
-
पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय में यूजी की सीटें रिक्त

कोर्स कुल सीटें रिक्त सीटें
बीए


480
11


बीए मेजर अंग्रेजी

40
0

बीकॉम


400
1

बीसीए


120
0

बीएससी होम साइंस

40
2



बीए मास कम्यूनिकेशन

80
6

बीएससी इन लाइफ साइंस

160
1

बीएससी इन फिजीकल साइंस
370
189

बीएससी मेजर बाॅटनी
40
3
बीएससी इन इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी
40
3
बीएससी मेजर गणित

40
26
बीएससी मेजर जूलाॅजी
40
3
बीटीएम


60
3
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