Karnal News: यूजी दाखिले के लिए एक दिन शेष, अभी भी सीटें खाली

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ऐसे में 15 सितंबर तक इच्छुक विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 15 तक ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से दाखिला प्राप्त कर सकते हैं। पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों की कुल 1910 सीटों में 248 अभी भी खाली हैं। वहीं राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम की कुल 980 सीटें हैं, जिनमें से 115 पर दाखिले नहीं हो पाए हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय की एडमिशन नोडल अधिकारी वंदना ने कहा कि 15 सितंबर तक विद्यार्थियों के पास अंतिम माैका है जिसमें इच्छुक विद्यार्थी अपने पसंद के काॅलेज में जाकर दाखिला ले सकते हैं।ग्रामीण कॉलेजों में यूजी की रिक्त सीटेंकॉलेज कुल सीटें रिक्त सीटेंजीसी असंध360332जीसी बस्तली240130जीसी घराैंडा520436जीसी मटक माजरी1015678जीसी तरावड़ी300206जीसी दादूपुर रोड़ान 260227जीसी बसताड़ा260236जीसी पाढ़ा24055जीसी निगदू280239राजकीय कन्या महाविद्यालय में यूजी की सीटें रिक्तकुल सीटें रिक्त सीटेंबीए400बीए अंग्रेजी4014बीबीए80बीकॉम240बीसीए40बीएससी16075बीएससी गणित20पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय में यूजी की सीटें रिक्तकोर्स कुल सीटें रिक्त सीटेंबीए48011बीए मेजर अंग्रेजी40बीकॉम400बीसीए120बीएससी होम साइंस40बीए मास कम्यूनिकेशन80बीएससी इन लाइफ साइंस160बीएससी इन फिजीकल साइंस370189बीएससी मेजर बाॅटनी40बीएससी इन इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी40बीएससी मेजर गणित4026बीएससी मेजर जूलाॅजी40बीटीएम60