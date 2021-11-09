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खेल मंत्री गाैरव गाैतम भी पलवल और फरीदाबाद में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में करनाल के तैराकों को आश्वासन दे चुके हैं कि उन्हें उनके जिले में ही बने इस पूल में निशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। बावजूद इसके जिला प्रशासन की ओर से इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा जबकि पूल के एग्रीमेंट में भी यह बात स्पष्ट है कि जिले के बेहतर तैराकों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाना है।ऐसे में तैराकों को अभ्यास के लिए निजी अकादमियों और पूलों का रुख करना पड़ रहा है। वहीं खेल विभाग में तैराकी का सरकारी कोच होने पर भी कर्ण स्टेडियम का पूल टूटने तैराक निरंतर अभ्यास से वंचित हैं।निजी पूल में अभ्यास करना मजबूरीतैराकी में बेहतर प्रदर्शन के लिए नियमित अभ्यास बेहद जरूरी है। खिलाड़ियों को तकनीक में सुधार, स्टेमिना बढ़ाने और प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षक की निगरानी में अभ्यास करना होता है। सरकारी स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिलती तो खिलाड़ी निजी अकादमियों का सहारा लेते हैं। - सक्षम जांगड़ाप्रशिक्षण के साथ सुविधाएं भी जरूरीजिले में तैराकी के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने और प्रतिभाओं को निखारने के लिए कोच के साथ-साथ पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं भी जरूरी हैं। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए एक निश्चित स्थान और नियमित समय मिलना चाहिए। कई तैराकों के लिए निजी पूल में नियमित अभ्यास करना आसान नहीं है। - अक्षित चहलनियमित अभ्यास के लिए मिले सुविधातैराकी के लिए जिला प्रशासन की ओर से ऐसी व्यवस्था की जाए, जहां वे नियमित रूप से कोच की देखरेख में अभ्यास कर सकें। सरकारी पूल में प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था होने से निजी अकादमियों पर निर्भरता कम होगी। इससे नई प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। - कुनाल कुमारइस विषय को जिला प्रशासन की बैठक में रखकर चर्चा करेंगे। समाधान निकाला जाएगा। - सत्यवीर, जिला खेल अधिकारी