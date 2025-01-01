Karnal News: नीरज चौधरी को मिला बेस्ट फिश फार्मर अवार्ड
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:39 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:39 AM IST
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तरावड़ी। मत्स्य पालन में अलग पहचान बनाने वाले गांव बुटाना स्थित सुल्तान फिश सीड फार्म के प्रबंध भागीदार नीरज चौधरी को विश्व मत्स्यिकी दिवस-2026 के अवसर पर यमुनानगर में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में इनोवेटिव बेस्ट फिश फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण व मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, पद्मश्री से सम्मानित प्रगतिशील मत्स्य पालक सुल्तान सिंह मौजूद रहे। संवाद
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