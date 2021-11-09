Karnal News: दिवाली पर सुरक्षा में तैनात रहेंगे 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी

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जिलाधीश डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 16 और 17 के तहत आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी है। सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में कानून एवं शांति व्यवस्था के ओवरऑल इंचार्ज होंगे। नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट को निर्धारित थाना क्षेत्रों में उपस्थित रहकर स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।स्वास्थ्य और अग्निशमन सेवाओं को भी रखा अलर्टकिसी आपात स्थिति में राहत पहुंचाने के लिए सिविल सर्जन को निर्धारित स्थानों पर एंबुलेंस, जरूरी दवाइयां और स्वास्थ्यकर्मी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। दमकल केंद्र अधिकारी को भी आवश्यक स्टाफ के साथ दमकल गाड़ियों की समय पर तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रशासन का उद्देश्य त्योहार के दौरान बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा के साथ यातायात व आपात सेवाओं को भी सुचारु रखना है।करनाल में नायब तहसीलदार की तैनातीकरनाल शहर थाना क्षेत्र के लिए नायब तहसीलदार करनाल, सेक्टर-32/33 थाना क्षेत्र के लिए कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंडल नंबर-2, रामनगर थाना क्षेत्र के लिए कार्यकारी अभियंता पंचायती राज, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के लिए कार्यकारी अभियंता जिला परिषद ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।सदर थाना क्षेत्र के लिए कार्यकारी अभियंता सीएडीए, इंद्री थाना क्षेत्र के लिए तहसीलदार इंद्री, घरौंडा थाना क्षेत्र के लिए तहसीलदार घरौंडा, मूनक थाना क्षेत्र के लिए नायब तहसीलदार बल्ला, निसिंग थाना क्षेत्र के लिए नायब तहसीलदार निसिंग, असंध थाना क्षेत्र के लिए नायब तहसीलदार असंध, निगदू थाना क्षेत्र के लिए नायब तहसीलदार निगदू, नीलोखेड़ी थाना क्षेत्र के लिए सचिव नगर पालिका नीलोखेड़ी, तरावड़ी थाना क्षेत्र के लिए सचिव नगर पालिका तरावड़ी, मधुबन थाना क्षेत्र के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी घरौंडा, कुंजपुरा थाना क्षेत्र के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी इंद्री को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।