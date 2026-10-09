Karnal News: पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

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नीलोखेड़ी। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अंजनथली में वीरवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक भगवानदास कबीरपंथी और एसडीएम अशोक कुमार ने शिरकत की। इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न फलदार एवं छायादार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। विधायक भगवानदास कबीरपंथी ने कहा कि वृक्ष जीवन का आधार है ऐसे में स्वस्थ वातावरण के लिए अधिक से अधिक पौधों को लगाना बेहद जरूरी है। एसडीएम अशोक कुमार ने युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में पौधरोपण अभियान से जुड़ने और पौधों की नियमित देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। इस माैके पर विद्यार्थी और अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। संवाद