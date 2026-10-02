Karnal News: धान खरीद न होने पर जहर खाने का किया प्रयास

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खेड़ी मूनक निवासी किसान (पूर्व सरपंच) जितेंद्र कुमार ने बताया कि वह 24 सितंबर को धान लेकर मंडी पहुंचे थे। आरोप है कि लगातार कई दिनों तक उनकी फसल की खरीद नहीं की गई। 30 सितंबर को धान की नमी 17.1 प्रतिशत बताकर वेयरहाउस एजेंसी ने खरीद से इन्कार कर दिया।किसान का कहना है कि वीरवार दोपहर ढाई बजे जब दोबारा नमी जांची गई तो यह 14 प्रतिशत पाई गई, जो निर्धारित मानकों के अनुरूप थी, इसके बावजूद हैफेड एजेंसी के कर्मचारी ने सफाई का हवाला देकर खरीद नहीं की। इसी बात पर किसान, आढ़तियों और सरकारी एजेंसी के कर्मचारियों के बीच नोकझोंक हो गई। आरोप है कि बार-बार गुहार के बावजूद जब सुनवाई नहीं हुई तो किसान का धैर्य जवाब दे गया और उसने जेब से जहरीला पदार्थ निकालकर खाने का प्रयास किया।बाद में सफाई करा खरीदा धानइस घटना के बाद मंडी में मौजूद अन्य किसानों और व्यापारियों ने हस्तक्षेप किया और करीब 30 मिनट की जद्दोजहद के बाद उसके हाथ से जहरीला पदार्थ छीन लिया। इसके बाद मौके पर धान की सफाई करवाई गई। अंततः फसल की खरीद कर ली गई। मंडी में हुई इस घटना से किसानों में नाराजगी है।मंडी में नमी और सफाई को लेकर कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित किसान की धान खरीद ली गई है।सुनील कुमार, सचिव मार्केट कमेटी