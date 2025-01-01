Karnal News: ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट की शुरुआत, किसानों को मिलेगा वैकल्पिक नत्रजन उर्वरक

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इस दौरान गांव रसीना और सांच के किसानों को ग्रीन अमोनिया तकनीक की कार्यप्रणाली और इसके लाभों की जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. जसबीर सिंह ने कहा कि यूरिया खाद की कमी और उस पर बढ़ते सब्सिडी के दबाव के बीच सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपने खेतों में ग्रीन अमोनिया तकनीक को अपनाकर इसके परिणामों को देखें, ताकि भविष्य में ग्रीन अमोनिया के रूप में वैकल्पिक नत्रजन उर्वरक का लाभ मिल सके।वैज्ञानिक डॉ. अमित कुमार ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य खेतों में नत्रजन उर्वरक के उपयोग की दक्षता बढ़ाना है। सामान्य तौर पर फसलों में छिड़काव के माध्यम से दी जाने वाली यूरिया खाद की उपयोग दक्षता केवल 20 से 30 प्रतिशत तक रहती है। इसी कारण यूरिया को विभाजित खुराकों में भूमि में डालने की सिफारिश की जाती है।उर्वरक उपयोग की दक्षता 80 फीसदी पहुंचने की संभावनाउन्होंने बताया कि ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट के प्रदर्शन प्लाट में नत्रजन को अमोनिया गैस के रूप में विशेष तकनीक से ड्रिलिंग करते हुए भूमि के अंदर जड़ों की गहराई तक पहुंचाया गया है। दो से तीन दिन बाद अमोनिया मिट्टी के कणों के साथ संरक्षित हो जाएगी। इससे फसल को पूरे सीजन लगातार नत्रजन उपलब्ध होती रहेगी और उर्वरक उपयोग दक्षता बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। इस प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को पारंपरिक यूरिया उपयोग और ग्रीन अमोनिया तकनीक के बीच अंतर को व्यावहारिक रूप से समझाया गया। किसानों ने खेत में स्थापित प्रदर्शन प्लाट का अवलोकन किया और इस नई तकनीक के बारे में वैज्ञानिकों से जानकारी प्राप्त की।