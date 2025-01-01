Karnal News: गुहला-चीका क्षेत्र को जोड़ने वाले चारों मुख्य राज्य राजमार्ग खस्ताहाल

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गुहला चीका। गुहला-चीका क्षेत्र को जोड़ने वाले चारों मुख्य स्टेट हाईवे की हालत इन दिनों बेहद खस्ता हो गई है। सड़कों पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे लोगों का चलना दूभर हो गया है। रोजाना वाहन चालक गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं, वाहनों का नुकसान हो रहा है।क्षेत्र के चार मुख्य मार्ग - चीका-पटियाला रोड, गुहला-पिहोवा-कुरुक्षेत्र रोड, चीका-कैथल रोड और गुहला-खरकां रोड इन चारों पर ही गड्ढे बने हुए हैं। कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं पटरियां धंस गई है, जो हादसों को न्योता दे रहा है। स्थानीय निवासी कुलदीप, गजेंद्र के अनुसार गुहला-चीका-पटियाला रोड पर तो हर 100 मीटर पर गड्ढा है। रात के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि गड्ढे नजर ही नहीं आते। कई बार कारों के टायर फट जाते हैं, बाइकों के रिम टूट जाते हैं। वहीं चीका-कैथल रोड पर भी यही हाल है। इस रोड पर कैथल में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जाने वाले लोग रोजाना सफर करते हैं।आखिर जनता को सुरक्षित सड़कें कबगुहला चीका की बदहाल सड़कों को लेकर सड़क सुरक्षा मंच ने लगातार 45 दिनों तक आंदोलन चलाया था। ये आंदोलन सिर्फ नारेबाजी नहीं था। ये जनता के सब्र की परीक्षा थी। 45 दिन तक लोग धूप, बारिश और ठंड में सड़क पर बैठे। धरने हुए, प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए। लेकिन 45 दिन के इस लंबे संघर्ष के बाद भी व्यवस्था नहीं जागी। सड़कें आज भी वैसी ही हैं। गड्ढे आज भी वैसे ही हैं।पहले भी इस कार्य को स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन पेड़ों की कटाई, बिजली के खंभे हटाने और वन विभाग/हाईकोर्ट की एनओसी जैसी प्रक्रियाएं शामिल होने की वजह से कार्य रुक गया था। दोबारा कैथल से चीका (और पटियाला सीमा) तक के रोड को फोरलेन बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से करीब 123 करोड़ रुपये का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। नवंबर माह में ही इसकी स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। - वरुण कंसल, एक्सईएन, लोक निर्माण विभाग