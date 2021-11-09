Karnal News: युवक के सीने में घोंपा चाकू, हालत गंभीर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:26 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:26 AM IST
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करनाल। शिव कॉलोनी गली नंबर-1 में गणपति विसर्जन शोभायात्रा के दौरान युवक पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक के सीने पर इतनी जोर से वार किया कि चाकू आर-पार हो गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गए। गंभीर रूप से घायल युवक को करनाल के नागरिक अस्पताल स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है।
घायल शिव कॉलोनी का रहने वाला है। परिजनों के अनुसार विशाल एक दवाई फैक्ट्री में नौकरी करता है। बुधवार रात करीब नौ बजे वह फैक्ट्री से घर लौटा था। इसके बाद वह कुछ देर घूमने की बात कहकर घर से निकल गया। कॉलोनी में गणपति विसर्जन की शोभायात्रा निकल रही थी और प्रसाद वितरण किया जा रहा था। इसी दौरान वह दोस्तों के साथ वहां रुक गया।
स्थानीय लोगों के अनुसार शोभायात्रा के दौरान हलवे का प्रसाद बांटा जा रहा था। इसी बीच पीछे की ओर से अचानक चीख-पुकार और हाथापाई की आवाज सुनाई दी। लोग मौके पर पहुंचे तो विशाल खून से लथपथ पड़ा था और उसकी छाती में चाकू फंसा हुआ था। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया।
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घटना की सूचना मिलते ही विशाल के पिता रामकुमार, भाई नरेंद्र और उसकी मां ट्रामा सेंटर पहुंचे। परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। राम नगर के थाना प्रभारी राकेश ने बताया कि मामले में युवक के साथी प्रिंस की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अभी घायल की स्थिति में सुधार है।
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घायल शिव कॉलोनी का रहने वाला है। परिजनों के अनुसार विशाल एक दवाई फैक्ट्री में नौकरी करता है। बुधवार रात करीब नौ बजे वह फैक्ट्री से घर लौटा था। इसके बाद वह कुछ देर घूमने की बात कहकर घर से निकल गया। कॉलोनी में गणपति विसर्जन की शोभायात्रा निकल रही थी और प्रसाद वितरण किया जा रहा था। इसी दौरान वह दोस्तों के साथ वहां रुक गया।
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स्थानीय लोगों के अनुसार शोभायात्रा के दौरान हलवे का प्रसाद बांटा जा रहा था। इसी बीच पीछे की ओर से अचानक चीख-पुकार और हाथापाई की आवाज सुनाई दी। लोग मौके पर पहुंचे तो विशाल खून से लथपथ पड़ा था और उसकी छाती में चाकू फंसा हुआ था। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया।
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घटना की सूचना मिलते ही विशाल के पिता रामकुमार, भाई नरेंद्र और उसकी मां ट्रामा सेंटर पहुंचे। परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। राम नगर के थाना प्रभारी राकेश ने बताया कि मामले में युवक के साथी प्रिंस की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अभी घायल की स्थिति में सुधार है।