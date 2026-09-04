Karnal News: पाइपलाइन से पार्क तक काम तेज करने के निर्देश

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साथ ही सेक्टर-4, 5 व 16 को नगर निगम में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने, बंद नलकूपों की सूची तैयार करने और जर्जर सुलभ शौचालयों को हटाकर नए निर्माण की दिशा में कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में निगमायुक्त ने हाऊस के प्रत्येक प्रस्ताव व उप-प्रस्ताव की बिंदुवार प्रगति जानी। अधिकारियों व अभियंताओं ने एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर अब तक की कार्रवाई और आगामी कार्ययोजना की जानकारी दी। निगमायुक्त ने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रस्ताव को केवल फाइलों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि धरातल पर परिणाम दिखने चाहिए।जलापूर्ति पाइपलाइन : निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर रैम्प, थड़े या अन्य अतिक्रमण बाधा बन रहे हैं, वहां एन्फोर्समेंट कार्रवाई कर कार्य को आगे बढ़ाया जाए। कार्यकारी अभियंताओं से अब तक की प्रगति का विस्तृत ब्यौरा भी मांगा। वहीं, शहर की सीवरेज और बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था को लेकर कहा कि जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए और मौके पर निरीक्षण कर त्वरित कार्रवाई हो। ब्यूरो