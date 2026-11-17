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संवाद न्यूज एजेंसीअसंध। परिवार की खुशहाली और बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद में 45 लाख रुपये का कर्ज लेकर अमेरिका गए गांव ललैन के महाबीर गोलन की मौत हो गई। अब परिवार के सामने बेटे का पार्थिव शरीर वापस लाने का संकट है। 40 वर्षीय महाबीर की कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो में ट्रक चलाते समय हृदय गति रुकने से मौत हुई। जिस कर्ज को उतारने और परिवार को आर्थिक मजबूती देने के लिए वह दिन-रात मेहनत कर रहे थे, वह कर्ज तो रह ही गया, अब उनके शव को भारत लाने के लिए करीब 25 लाख रुपये की जरूरत है।महाबीर मई 2023 में परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का सपना लेकर अमेरिका गए थे। इसके लिए उसने 45 लाख रुपये का कर्ज लिया था। सितंबर 2023 में डंकी रूट के जरिये वह कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो पहुंचे। वहां ट्रक चलाकर परिवार का खर्च उठाने के साथ कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे थे। परिजनों को उम्मीद थी कि कुछ वर्षों की मेहनत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और बच्चों की पढ़ाई बिना किसी परेशानी के जारी रहेगी लेकिन अब आई मौत की खबर ने परिवार की सारी उम्मीदें तोड़ दीं।गैस का दर्द समझकर कमरे पर पहुंचा, अस्पताल में तोड़ा दममहाबीर के चचेरे भाई राजेश गोलन के अनुसार, अमेरिकी समय के मुताबिक शनिवार शाम करीब चार बजे वह ट्रक चला रहा था। इसी दौरान उसके सीने में अचानक तेज दर्द उठा। शुरुआत में उसने इसे गैस की समस्या समझा और ट्रक खड़ा करके अपने कमरे पर लौट गया। लेकिन कुछ देर बाद दर्द बढ़ने लगा तो उसने अमेरिका में रह रहे अपने भतीजों को फोन किया। वे कमरे पर पहुंचे तो महाबीर बेहोश पड़ा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उसका पार्थिव शरीर वहां की मोर्चरी में रखा गया है।दो पीढ़ियों का भविष्य संकट मेंमहाबीर अपने पीछे बुजुर्ग पिता कर्ण सिंह, मां नीलम देवी, पत्नी कुसुम देवी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। 17 वर्षीय बेटी जैसमीन एलएलबी की पढ़ाई कर रही है, जबकि 14 वर्षीय बेटा 11वीं का छात्र है। परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य चला गया। अब बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और पहले से लिया गया 45 लाख रुपये का कर्ज परिवार के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है।शव लाने का जिम्मा उठाने का दिया भरोसापरिजनों के मुताबिक, अमेरिका से महाबीर का पार्थिव शरीर भारत लाने में करीब 25 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इतनी बड़ी रकम जुटाना परिवार के लिए संभव नहीं है। उन्होंने हरियाणा सरकार से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। सोमवार को समाजसेवी रणबीर लोहान गांव पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने शव को भारत लाने की जिम्मेदारी उठाने का भरोसा दिलाया। लोहान के अनुसार, जरूरी कानूनी और कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रयास है कि अगले एक सप्ताह में महाबीर का पार्थिव शरीर गांव पहुंच जाए।