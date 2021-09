{"_id":"615380398ebc3e09f4370e52","slug":"haryana-won-seven-medals-on-the-first-day-in-all-india-civil-services-athletics-karnal-news-knl84763921","type":"story","status":"publish","title_hn":"Haryana won seven medals on the first day in All India Civil Services Athletics","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

Haryana won seven medals on the first day in All India Civil Services Athletics

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Wed, 29 Sep 2021 02:21 AM IST Updated Wed, 29 Sep 2021 02:21 AM IST

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

फर्राटा रेस में छत्तीसगढ़ के शशांक, मुंबई की दियांद्रा पहले स्थान पर

अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता के परिणाम

करनाल। 100 मीटर दौड़ (पुरुष) में छत्तीसगढ़ के शशांक शिंदे पहले, आरएसबी मुंबई के कृष्णा कुमार दूसरे व कर्नाटक के अरुण कुमार तीसरे स्थान पर रहे। 100 मीटर दौड़ (पुरुष 40 से 50 वर्ष आयु) वर्ग में केरल से केपी शफ्फीर प्रथम, आंध्रप्रदेश से एम. टिम्माराजेयाह द्वितीय व हरियाणा के सुंदरलाल तृतीय रहे। 50 से 60 वर्ष आयु वर्ग में सेंट्रल सेक्रेटिएट दिल्ली से दिनेश रावत प्रथम, महाराष्ट्र से प्रमोद तंदेल द्वितीय व हरियाणा के वीरेंद्र कुमार तृतीय स्थान पर रहे।

100 मीटर दौड़ (महिला) में आरएसबी (रिजनल स्पोर्ट्स बोर्ड) मुंबई की दियांद्रा डूडले पहले, आरएसबी कलकत्ता की राजश्री दूसरे व आरएसबी मुंबई की चित्राव गुर्जर तीसरे स्थान पर रहीं। 35 से 45 आयु वर्ग में छत्तीसगढ़ की चारू लता ने पहला, पंजाब की कुलविंद्र कौर ने दूसरा व उत्तराखंड की डा. ममता जोशी पाठक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 45 से 60 आयु वर्ग में दिल्ली की कांती कपिला तप्पा प्रथम, उत्तरप्रदेश की नीलू मिश्रा द्वितीय व आरएसबी जयपुर की स्नेहा जैन तृतीय स्थान पर रही।

800 मीटर दौड़ (पुरुष) में कोलकाता आयकर विभाग के मोशाकिल पहले, आरएसबी जयपुर के राजकुमार फंडन दूसरे व आरएसबी मुंबई के श्यामरौधुंधकर तीसरे स्थान पर रहे। 40 से 50 वर्ष आयु वर्ग में छत्तीसगढ़ के सुखनंदन पहले, केरला के होबी रविंद्र दूसरे व छत्तीसगढ़ के मंगलसेय तीसरे स्थान पर रहे। 50 से 60 वर्ष आयु वर्ग में हरियाणा के राजेश कुमार प्रथम, आंध्रप्रदेश के जी. चेन्ना केश्व वी. किड्डी द्वितीय तथा उत्तरप्रदेश के सर्वजीत यादव तृतीय रहे।

800 मीटर दौड़ (महिला) में आरएसबी मुंबई की यामीना पहले व अर्चना आदव दूसरे तथा आरएसबी कोलकाता की प्रतिमा टूडू तीसरे स्थान पर रही।

पांच हजार मीटर दौड़ (पुरुष) में आरएसबी मुंबई के कृष्ण ने पहले, छत्तीसगढ़ के युधिष्ठिर कुमला दूसरे तथा दिल्ली के कांतीलाल तीसरे स्थान पर रहे।

लंबी कूद (पुरुष) 50 से 60 वर्ष आयु वर्ग में हरियाणा के राकेश कुमार, चंडीगढ़ के राजेश वोहरा व सीएस दिल्ली के एके नागेश ने पहला, दूसरा व तीसरा स्थान पाया।

ट्रिपल जंप (पुरुष) में पंजाब के नवजोत सिंह ने प्रथम, दिल्ली के विकास लाकड़ा ने द्वितीय व हरियाणा के आशीष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

ऊंची कूद (पुरुष) में दिल्ली के हर्षित पहले, हरियाणा के रामपाल दूसरे व गुजरात के लक्ष्मण तीसरे स्थान पर रहे।

ऊंची कूद (महिला) में दिल्ली की रिंपी पहले, मुंबई की जूली बाधे दूसरे व फरीदाबाद की सुनीता तीसरे स्थान पर रहीं।

शॉटपुट (महिला) में 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग में केरला की सुजाठा एम. प्रथम, कर्नाटक की यमुनव नायक द्वितीय व आंध्रप्रदेश की वाई. माधव तृतीय रही।

डिस्कस थ्रो (पुरुष) में आरएसबी चेन्नई के सचिन, मुंबई के आकाश अंतिल व तूषार मुने, 40 से 50 आयु वर्ग में जीएनसीटी दिल्ली के प्रदीप कुमार माथुर, हरियाणा के योगेंद्र व सेंट्रल सेक्रे. दिल्ली के रविंद्र राठी ने क्रमानुसार बाजी मारी।

डिस्कस थ्रो (महिला) में चेन्नई की नवजीत कौर, जीएसआई चेन्नई की वी. नंदिनी व आरएसबी मुंबई की दिव्या सोनार ने क्रमानुसार स्थान पाया। 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग में हरियाणा की मनु दहिया पहले, गुजरात की दर्शना पटेल दूसरे तथा राजस्थान की ललिता रानी तीसरे स्थान पर रही।