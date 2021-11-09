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करनाल। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के बुजुर्ग श्रद्धालुओं को 15 दिसंबर को चार दिवसीय निःशुल्क वाराणसी तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस विशेष रेल को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा के लिए पात्र श्रद्धालुओं से आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। इस संबंध में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि रजिस्ट्रेशन सरल पोर्टल पर सरलहरियाणाडाॅटजीओवीडाॅटइन पर किया जा रहा है। संवाद