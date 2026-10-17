Karnal News: अचानक ब्रेक लगने से हाईवे पर 4 गाड़ी भिड़ीं, एयरबैग से बची जान

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टैक्सी में सवार यात्री अमन ने बताया कि वह गाजियाबाद से पंचकूला जा रहे थे। नेशनल हाईवे पर उनके आगे चल रहे वाहन ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। इससे पीछे चल रहे वाहन चालकों को संभलने का मौका नहीं मिला और एक के बाद एक चार गाड़ियां आपस में टकरा गईं।टक्कर के कारण स्विफ्ट डिजायर टैक्सी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी के दोनों मुख्य एयरबैग खुल गए। सड़क पर वाहनों के टूटे हुए पुर्जे और कांच बिखर गए। हादसे के बाद आगे चल रहे कुछ वाहन मौके से निकल गए। वहीं, दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों के सवारों ने राहत की सांस ली कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई।हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ और वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों सड़क किनारे कराया। मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। - रोशन लाल, हाईवे ट्रैफिक प्रभारी