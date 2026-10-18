फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Two murder accused sent to four-day police remand

Karnal News: हत्या के दो आरोपियों को चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

Sun, 18 Oct 2026 12:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
Two murder accused sent to four-day police remand
करनाल। पुराने बस अड्डे के पीछे कार में बैठे लक्ष्य की हत्या के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को अदालत ने चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर वारदात में शामिल अन्य युवकों और हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने का प्रयास कर रही है। मामले का मुख्य आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है। उसे पकड़ने के लिए हरियाणा समेत दूसरे प्रदेशों में भी दबिश दी जा रही है।
विज्ञापन

सीआईए-3 प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गांव डींगर माजरा निवासी गुरलाज उर्फ शानू और गांव गगसीना निवासी पुनीत के रूप में हुई है। दोनों को शनिवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से चार दिन का पुलिस रिमांड मंजूर हुआ। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से वारदात में शामिल अन्य लोगों, हमले में इस्तेमाल हथियारों और पुरानी रंजिश के कारणों के बारे में पूछताछ करेगी।
विज्ञापन

ये था मामला :

पुलिस के अनुसार, बुधवार को लक्ष्य अपने दोस्त के साथ पुराना बस अड्डा के पीछे कार में बैठा था। इसी दौरान कुछ युवकों ने उस पर लाठी-डंडों, चाकुओं और अन्य तेजधार हथियारों से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल लक्ष्य को पहले निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत बिगड़ने पर चंडीगढ़ रेफर किया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद शहर थाना पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन



सीआईए-3 प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि अब तक की पूछताछ में वारदात के पीछे रकम लूटने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य की आशंका भी सामने आ रही है। हालांकि, वारदात का वास्तविक मकसद अभी स्पष्ट नहीं है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही इस संबंध में स्थिति साफ हो सकेगी। पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
आठ लाख के लेनदेन में हत्या की चर्चा, पुलिस ने नकारा एंगल
लक्ष्य की हत्या के मामले में ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर आठ लाख रुपये के लेनदेन का एंगल भी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि लक्ष्य ने विदेश जाने के लिए गोस्वामी नाम के व्यक्ति को आठ लाख रुपये दिए थे। आरोप है कि उसे विदेश नहीं भेजा गया और न ही रकम लौटाई गई।

इसी सिलसिले में पैसे मांगने जाने के दौरान विवाद होने और हमले की बात कही जा रही है। हालांकि, पुलिस ने इस एंगल को नकारते हुए स्पष्ट किया है कि मामले की जांच इस आधार पर नहीं की जा रही है। सीआईए-3 प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार के अनुसार, हत्या के पीछे की वजह और आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed