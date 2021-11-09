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Karnal News: अधिक पैदावार के लिए गेहूं की उन्नत किस्मों से करें बुवाई

Sat, 07 Nov 2026 01:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:48 AM IST
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For higher yields, sow using improved wheat varieties.
करनाल। गेहूं की बुवाई का सीजन शुरू होने के साथ ही किसानों ने बेहतर पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों की तलाश शुरू कर दी है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि वे केवल अधिक उत्पादन के दावों के आधार पर बीज का चयन न करें, बल्कि अपने क्षेत्र की जलवायु, बुवाई के समय, सिंचाई की सुविधा और खेत की मिट्टी के अनुसार उपयुक्त किस्म अपनाएं।
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कृषि विभाग के उपनिदेशक ने किसानों को गेहूं की बिजाई के समय और बीज के चयन में सावधानी बरतने की सलाह दी है। उनके अनुसार, पीबीडब्ल्यू-872, डीबीडब्ल्यू-303, डीबीडब्ल्यू-327, डीबीडब्ल्यू-332, डीबीडब्ल्यू-370, डीबीडब्ल्यू-371 और डीबीडब्ल्यू-372 किस्मों की अगेती बुवाई (नवंबर का पहला सप्ताह) कर सकते हैं। वहीं, अगर समय पर बुवाई (20 नवंबर तक) करनी है तो डीबीडब्ल्यू-187, डीबीडब्ल्यू-222, एचडी-3406, एचडी-3386, पीबीडब्ल्यू-826 और एचडी-3471 किस्मों की ही करें। विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छी किस्म का बीज लगाने के बावजूद यदि समय पर बुवाई, संतुलित खाद, उचित सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया जाता तो उत्पादन प्रभावित हो सकता है।
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