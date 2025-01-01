फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Fires broke out in three locations; a timber nursery, crop stubble, and cow-dung cakes were burnt.

Karnal News: तीन जगह लगी आग, टिंबर नर्सरी, पराली व उपले जले

Sun, 25 Oct 2026 01:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
Fires broke out in three locations; a timber nursery, crop stubble, and cow-dung cakes were burnt.
ब्याना गांव की एक टिंबर नर्सरी में लगी आग। संवाद
इंद्री। शनिवार को आग लगने की तीन अलग-अलग घटनाओं ने लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। ब्याना गांव में हवन सामग्री बनाने वाली टिंबर नर्सरी में आग लगने से धूप-गोले के करीब 100 बोरे और अन्य सामान जल गया। रंबा गांव में खेत में रखी पराली की गांठें आग की चपेट में आ गईं जबकि इंद्री के उपमंडल नागरिक अस्पताल के पीछे रखे उपलों की तीन ढेरियों में आग लग गई। तीनों घटनाओं में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है।
विज्ञापन

ब्याना गांव स्थित अशोका टिंबर नर्सरी में हवन सामग्री और धूप-गोले बनाने का काम होता है। दुकान मालिक मनीष ने आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई। उनके अनुसार, घटना में करीब ढाई से तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है। फायरकर्मी रमेश ने बताया कि करनाल कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
विज्ञापन

रंबा गांव में खेत में पराली की गांठों में आग लग गई। करनाल और नीलोखेड़ी से दमकल गाड़ियां बुलानी पड़ीं। फायरकर्मी चेतराम के अनुसार, कंट्रोल रूम को किसान की पराली में आग लगने की सूचना मिली थी। गांव में जाकर आग बुझाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

इंद्री के उपमंडल नागरिक अस्पताल के पिछले गेट के सामने रखे उपलों की तीन ढेरियों में भी आग लग गई। फायरकर्मी विनोद ने बताया कि सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाई। उपलों के मालिक मेला राम ने आरोप लगाया कि किसी असामाजिक तत्व ने जानबूझकर आग लगाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed