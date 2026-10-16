Karnal News: किसानों को दी गन्ने की सीओ 20016 किस्म

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करनाल। गन्ने की खेती में उत्पादन और चीनी रिकवरी बेहतर करने के लिए उन्नत किस्मों को किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में गन्ने की नई किस्म सीओ 20016 को किसान समुदाय को समर्पित किया गया। प्रगतिशील किसान एवं किसान प्रतिनिधि जसबीर सिंह पंजेटा ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक एवं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. मांगी लाल जाट से मुलाकात की। पंजेटा ने इस किस्म को किसानों के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया। ब्यूरो