Karnal News: लड़कों की 600 मीटर दौड़ में आदित्य, लड़कियों में शशी प्रथम

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खिलाड़ियों ने ट्रैक और फील्ड की विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लड़कों की 600 मीटर दौड़ में आदित्य प्रथम, वंश द्वितीय और गीतांश तृतीय रहे। लड़कियों की 600 मीटर दौड़ में शशि ने पहला, खुशी ने दूसरा और मानवी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह आयोजन युवा एथलीटों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर देता है।जिलेभर से आए युवा खिलाड़ियों ने इसमें उत्साह के साथ भाग लिया। सुबह हुई तेज बारिश के कारण देरी के बावजूद खिलाड़ियों का जोश बरकरार रहा। सुबह से हो रही तेज बारिश के कारण प्रतियोगिता के निर्धारित समय में बदलाव करना पड़ा। बारिश की वजह से मैदान में पानी भर जाने के कारण खेल स्पर्धाएं सुबह शुरू नहीं हो सकीं। बाद में मौसम साफ होने पर दोपहर बाद प्रतियोगिताओं की शुरुआत कराई गई। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव सतीश ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करना है।लड़कियों के परिणामलड़कियों की अंडर 16 गोला फेंक में आनया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पायल द्वितीय और प्रनीत तृतीय रहीं। अंडर 14 ट्रायथलॉन में दिव्या प्रथम, तृप्ति द्वितीय और वंदना तृतीय रहीं। ऊंची कूद में दिवय ने पहला और तृप्ति ने दूसरा स्थान हासिल किया। 60 मीटर दौड़ में रिया प्रथम, अदिति सिंह द्वितीय और सुजाना तृतीय रहीं। अंडर 16 ट्रायथलॉन में प्रीधी प्रथम, वंशीका द्वितीय और सिमरन तृतीय रहीं।लड़कों के परिणामलड़कों के अंडर 16 गोला फेंक में आदित्य प्रथम, गौरव द्वितीय और तुषार तृतीय रहे। अंडर 16 भाला फेंक में देव ने पहला, शौर्य ने दूसरा और आर्यन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर 14 ट्रायथलॉन में प्रतीक प्रथम, रुद्रांश द्वितीय और मयंक तृतीय रहे। 60 मीटर दौड़ में रेहान मान प्रथम, प्रियांशु द्वितीय और तनीष तृतीय रहे। अंडर 16 बाधा दौड़ में अनुराग प्रथम, सुशांत द्वितीय और समर तृतीय रहे। अंडर 16 पेंटाथलॉन में समर प्रथम, रेहान द्वितीय और लक्ष्य तृतीय रहे।