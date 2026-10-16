नि:शुल्क बस सेवा के लिए 19 तक जमा करवाएं कोटेशन

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निसिंग। निसिंग ब्लॉक में नि:शुल्क बस सेवा योजना के तहत परिवहन व्यवस्था के संचालन के लिए इच्छुक वेंडरों से कोटेशन आमंत्रित किए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी विनिता शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से योजना के तहत बसें उपलब्ध करवाई गई हैं। विद्यालय शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार परिवहन व्यवस्था की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। एसएमसी अपने स्तर पर परिवहन व्यवस्था का संचालन और देखरेख कर सकती हैं। इसके लिए बस, जीप, वैन सहित अन्य वाहन उपलब्ध करवाने के इच्छुक वेंडर 19 अक्तूबर तक संबंधित स्कूल की एसएमसी कमेटी के पास अपने कोटेशन जमा करवा सकते हैं।