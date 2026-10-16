Karnal News: गांजा, नकदी और अवैध हथियार सहित छह आरोपी गिरफ्तार

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डीएसपी घरौंडा मनोज कुमार ने बताया कि थाना घरौंडा, मधुबन, एंटी नारकोटिक्स सेल, सीआईए-1 और सीआईए-3 की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, संजय नगर निवासी लाखन सिंह से 1 किलो 143 ग्राम गांजा और पांच लाख रुपये बरामद किए गए। चार अलग-अलग मामलों में बजिंदर, दर्शन, गुलजार और मेहर सिंह को गिरफ्तार कर कुल 144 बोतल अवैध शराब बरामद की गई। अभियान में गांव लाल्लूपुरा निवासी हर्षित को 315 बोर के अवैध देसी कट्टे सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस सभी मामलों में आगे की कार्रवाई कर रही है। विज्ञापन

डीएसपी घरौंडा मनोज कुमार ने बताया कि थाना घरौंडा, मधुबन, एंटी नारकोटिक्स सेल, सीआईए-1 और सीआईए-3 की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, संजय नगर निवासी लाखन सिंह से 1 किलो 143 ग्राम गांजा और पांच लाख रुपये बरामद किए गए। चार अलग-अलग मामलों में बजिंदर, दर्शन, गुलजार और मेहर सिंह को गिरफ्तार कर कुल 144 बोतल अवैध शराब बरामद की गई। अभियान में गांव लाल्लूपुरा निवासी हर्षित को 315 बोर के अवैध देसी कट्टे सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस सभी मामलों में आगे की कार्रवाई कर रही है।

करनाल। नशा मुक्त जिला अभियान के तहत जिला पुलिस ने वीरवार सुबह घरौंडा क्षेत्र के पांच गांवों में तलाशी अभियान चलाया। करीब 200 पुलिसकर्मियों की टीमों ने स्नाइपर डॉग की मदद से संजय नगर, मुंढोगढ़ी, लाल्लूपुरा, बरसत और बलहेड़ा में करीब 15 संदिग्ध घरों व अन्य ठिकानों की तलाशी ली। अभियान के दौरान गांजा और नकदी सहित एक आरोपी, शराब के साथ चार आरोपी तथा देसी कट्टे सहित एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की आठ बाइक बरामद कीं।