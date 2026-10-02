Karnal News: बीज उत्पादन और विविधीकरण से चमके कर्ण नगरी के किसान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दोनों किसानों की सफलता की कहानी यह साबित करती है कि यदि वैज्ञानिक तकनीक और बाजार की समझ के साथ खेती की जाए तो यह लाभ का सौदा बन सकती है। दोनों किसानों का कहना है कि खेती में बदलाव समय की जरूरत है। यदि किसान वैज्ञानिक सलाह, उन्नत तकनीक और बाजार की मांग को ध्यान में रखकर फसल का चयन करें तो न केवल आमदनी बढ़ेगी, बल्कि जोखिम भी कम होगा। कृषि मेले में मिला यह सम्मान न केवल उनकी मेहनत की पहचान है, बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया है।बीज से सामान्य फसल से करीब 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक अधिक लाभरंबा निवासी पलविंद्र सिंह ने खेती में नई दिशा चुनते हुए बीज उत्पादन को अपना मुख्य आधार बनाया। आज वह करीब 700 एकड़ भूमि में धान और गेहूं की उन्नत किस्मों डब्ल्यूएच-1270 और डीबीडब्ल्यूएच-327 का बीज उत्पादन कर रहे हैं। इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा उन्हें कृषि विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम से मिली, जहां वैज्ञानिकों ने बीज उत्पादन की तकनीक और उसके आर्थिक फायदे समझाए। पलविंद्र के अनुसार, सामान्य फसल के मुकाबले बीज उत्पादन से प्रति एकड़ करीब 15 क्विंटल तक अधिक लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी आय में बड़ा इजाफा हुआ है।विविधिकरण से पानी और समय बचाया, खेती को बनाया टिकाऊदेवेंद्र राणा ने परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए फसल विविधीकरण को अपनाकर नई मिसाल कायम की है। पिछले दस वर्षों से वह 53 एकड़ में गन्ना, अमरूद और मूंग की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस पद्धति से पानी और समय दोनों की बचत होती है और खेती अधिक टिकाऊ बनती है। गन्ने की खेती में उन्होंने बेहतर प्रबंधन के जरिए कम बीज से अधिक उत्पादन हासिल किया है। इसके साथ ही पांच एकड़ में अमरूद का बाग लगाकर बागवानी को भी आय का मजबूत स्रोत बनाया है।