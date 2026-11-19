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करनाल। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम जनजातीय क्षेत्र काजा (लाहौल-स्पीति) के किसानों ने बुधवार को करनाल स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान का भ्रमण किया। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) योजना के तहत पहुंचे 36 प्रगतिशील किसानों के दल में 28 महिलाएं और आठ पुरुष शामिल रहे। दल का नेतृत्व बीटीएम डॉ. सुजाता नेगी ने किया। निदेशक डॉ. ओमवीर सिंह ने कहा कि संस्थान की ओर से विकसित जलवायु अनुकूल गेहूं और जौ की किस्में लाहौल-स्पीति जैसे कठिन कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। ब्यूरो