Karnal News: सड़कों पर उतरे कर्मचारी, बोले- हक नहीं मिला तो आंदोलन और तेज होगा

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प्रदर्शन में नगर पालिका, बिजली, हुडा, पशुपालन, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, अग्निशमन और राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल रहे। इसके साथ ही पटवारी, कानूनगो और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को भी खुला समर्थन दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान सुशील गुर्जर ने की, जबकि संचालन जिला सचिव सेवा राम बड़सर ने किया।कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्रदेश में लाखों कच्चे कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा। ‘समान काम समान वेतन’ के आदेश लागू नहीं किए जा रहे, जिससे कर्मचारियों का लगातार शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारी प्रथा और कौशल रोजगार निगम के जरिये कर्मचारियों को कम वेतन पर काम कराया जा रहा है।नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार ने 13 मई 2026 को हुई सहमति के बावजूद वादे पूरे नहीं किए, जिसके चलते सफाई और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी 6 अगस्त से हड़ताल पर हैं। इसके कारण शहर में कचरे के ढेर लग गए हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 1 से 3 सितंबर तक फरीदाबाद में शहरी निकाय मंत्री के आवास पर प्रदर्शन और 31 अगस्त को फिर से ज्ञापन सौंपने की घोषणा की गई। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन लगातार जारी रहेगा।मुख्य मांगेंकच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाएसमान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाएसुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों को तुरंत लागू किया जाएबकाया वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाएठेकेदारी प्रथा समाप्त कर स्थायी रोजगार दिया जाएहड़ताल से सफाई व्यवस्था चरमराईनिसिंग। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की 21 दिनों से चल रही हड़ताल के चलते शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बुधवार को नगरपालिका सफाई कर्मचारी प्रधान इंद्र सिंह की अध्यक्षता में हड़ताल पर बैठ सफाई कर्मचारियों ने सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ नारेबाजी की और कांग्रेस नेता डॉ. बलदेव सिंह बरियार हड़ताली सफाई कर्मचारियों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। हवा सिंह, संजीव, सैन्नी, कमल, राजकुमार, राजू, विजय, शिवचरण, विमला देवी, सुनीता, पिंकी मौजूद रहे। संवादइंद्री में 21वें दिन प्रदर्शन जारीइंद्री। नगर पालिका कर्मचारी संघ व फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल बुधवार को 21वें दिन भी जारी रही। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के अंतर्गत नगर पालिका कर्मचारी संघ व दमकल कर्मचारियों ने पालिका कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अध्यक्षता नगर पालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बुधराम व फायर ब्रिगेड के प्रधान रजनीश कुमार ने की। मंच संचालन सुरजीत कुमार ने किया। सर्व कर्मचारी संघ की जिला कमेटी सदस्या सुमन राठी ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। रमेश चंद, हवा सिंह, चेतराम, सतपाल, कुलदीप कुमार, प्रवीण कुमार, सुनील, सुनीता, प्रेमपाल, राजेश, अर्जुन कुमार मौजूद रहे। संवाद