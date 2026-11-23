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जीआरपी के जांच अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जम्मूतवी एक्सप्रेस दिल्ली की तरफ जा रही थी। इसी दौरान कैथल निवासी करीब 58 वर्षीय मोहन सिंह ट्रेन में चढ़ने लगे तो अचानक उनका पैर फिसल गया। वह प्लेटफॉर्म पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।उन्होंने बताया कि अस्पताल में मौत की पुष्टि होने के बाद जीआरपी को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और कानूनी कार्रवाई शुरू की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया जाएगा।