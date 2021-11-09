Karnal News: मॉडल यूएन में अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बहस
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 12:01 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 12:01 AM IST
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करनाल। गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में आयोजित आर्यावर्त मॉडल यूनाइटेड नेशंस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने छह समितियों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा और बहस की। मुख्य सलाहकार मनस्वी राव के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने विभिन्न देशों और संगठनों की भूमिका निभाई। पूर्व चेयरमैन त्रिलोचन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। कार्यक्रम का समापन 29 नवंबर को होगा।
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