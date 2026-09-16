Karnal News: पीजी दाखिले की अंतिम तारीख खत्म, 223 सीटें अब भी रिक्त

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करनाल। जिले के सरकारी कॉलेजों में पीजी दाखिले की अंतिम तारीख मंगलवार को समाप्त हो गई, लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय में पीजी की 67 सीटें जबकि पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय में 156 सीटें रिक्त हैं। दोनों कॉलेजों को मिलाकर 223 सीटों पर दाखिला नहीं हो सका।ओपन काउंसलिंग में करीब 40 प्रतिशत विद्यार्थियों ने उपलब्ध सीटों पर दाखिला लिया, लेकिन कई पाठ्यक्रमों में अभी भी सीटें खाली रह गई हैं। पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय में सबसे अधिक परेशानी एमए मास कम्यूनिकेशन में दिखाई दे रही है। यहां 40 सीटों में से 34 सीटें खाली हैं। एमए अर्थशास्त्र की 60 में से 39, एमए अंग्रेजी की 60 में से 27 और एमकाॅम की 60 में से 27 सीटें रिक्त हैं।वहीं एमए मनोविज्ञान की सभी 60 सीटों पर दाखिले हो चुके हैं तो वहीं राजकीय कन्या महाविद्यालय में एमए हिंदी की 23, एमए अंग्रेजी की 17 और एमएससी भूगोल की 10 सीटें खाली हैं। एमए म्यूजिक वोकल की सात, एमकाॅम और एमएससी कंप्यूटर साइंस की पांच-पांच सीटें भी रिक्त हैं।राजकीय कन्या महाविद्यालय की एडमिशन नोडल अधिकारी वंदना ने बताया कि मंगलवार तक दाखिले का अंतिम अवसर दिया गया था। ओपन काउंसलिंग के दौरान विद्यार्थियों को रिक्त सीटों पर दाखिले का अवसर मिला, लेकिन इसके बावजूद कुछ पाठ्यक्रमों में सीटें खाली रह गई हैं।- राजकीय कन्या महाविद्यालय में पीजी कोर्स की सीटेंकोर्स कुल सीटें रिक्त सीटेंएमए अंग्रेजी4017एमए हिंदी6023एमए म्यूजिक वोकल15एमकाॅम60एमएससी कंप्यूटर साइंस30एमएससी भूगोल4010-पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय में पीजी में सीटों की संख्याकोर्सकुल सीटें रिक्त सीटेंएमए अर्थशास्त्र6039एमए अंग्रेजी6027एमए इतिहास60एमए मास कम्यूनिकेशन4034एमए साइक्लाॅजी60एमकाॅम6027एमएससी कंप्यूटर साइंस40एमएससी गणित4018पोस्ट ग्रेजएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोथेरेपी 30