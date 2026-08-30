Karnal News: नहर में बोरी में बंद मिला युवक का शव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 03:07 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 03:07 AM IST
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हत्या की आशंका, पैर बाहर निकला देख लोगों ने पुलिस को दी सूचना
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल/जुंडला। जाणी नहर में शनिवार दोपहर को बोरे में बंद एक युवक का शव मिला है। नहर में पड़े बोरे से एक पैर बाहर दिखाई देने पर आसपास के लोगों ने गोताखोरों को सूचना दी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बोरे को नहर से बाहर निकाला गया। बोरी नीचे से भी सिली हुई थी। अभी शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस हत्या के पहलू से भी जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार, प्राथमिक जांच में युवक की हत्या करने के बाद शव को बोरी में डालकर नहर में फेंका गया हो सकता है। हालांकि इसका स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चल सकेगा।
जुंडला चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष के बीच है। वह देखने में नेपाली मूल का प्रतीत हो रहा है, हालांकि अभी उसकी पहचान की पुष्टि नहीं हुई है। मृतक के गले में लाल डोरा, हाथ में कड़ा और चेन मिली है। कड़े पर जयश्री श्याम लिखा हुआ है।
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पुलिस को मृतक के पास से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके। इस कारण शव को पहचान के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की जानकारी जुटाने के साथ मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है।
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल/जुंडला। जाणी नहर में शनिवार दोपहर को बोरे में बंद एक युवक का शव मिला है। नहर में पड़े बोरे से एक पैर बाहर दिखाई देने पर आसपास के लोगों ने गोताखोरों को सूचना दी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बोरे को नहर से बाहर निकाला गया। बोरी नीचे से भी सिली हुई थी। अभी शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस हत्या के पहलू से भी जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार, प्राथमिक जांच में युवक की हत्या करने के बाद शव को बोरी में डालकर नहर में फेंका गया हो सकता है। हालांकि इसका स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चल सकेगा।
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जुंडला चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष के बीच है। वह देखने में नेपाली मूल का प्रतीत हो रहा है, हालांकि अभी उसकी पहचान की पुष्टि नहीं हुई है। मृतक के गले में लाल डोरा, हाथ में कड़ा और चेन मिली है। कड़े पर जयश्री श्याम लिखा हुआ है।
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पुलिस को मृतक के पास से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके। इस कारण शव को पहचान के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की जानकारी जुटाने के साथ मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है।