Karnal News: पिछले धान घोटालों को लेकर डीसी सतर्क
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:13 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:13 AM IST
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करनाल। पिछले साल धान खरीद के दौरान सामने आए 32 करोड़ के घोटाले के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन इस बार खरीद प्रक्रिया को लेकर सतर्कता बरत रहा है। मंडियों में खरीद शुरू होने के बाद अधिकारियों की ओर से लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री और एसडीएम भी अब तक दो-दो बार मंडियों का दौरा कर चुके हैं। वहीं, उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने भी तीन दिन के भीतर जिले की दो अनाज मंडियों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है।
वीरवार को डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने तरावड़ी अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने मंडी में धान की आवक, खरीद, उठान और किसानों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी ली। डीसी इससे पहले करनाल अनाज मंडी का भी निरीक्षण कर चुके हैं। संवाद
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वीरवार को डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने तरावड़ी अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने मंडी में धान की आवक, खरीद, उठान और किसानों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी ली। डीसी इससे पहले करनाल अनाज मंडी का भी निरीक्षण कर चुके हैं। संवाद
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