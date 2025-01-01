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Karnal News: राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर बच्चों को किया जागरूक

Fri, 13 Nov 2026 12:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:00 AM IST
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Children were made aware on the occasion of National Deworming Day.
अ​भिभावकों को जानकारी देते डॉ. जितेंद्र गिल। स्वयं
कैथल। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर बच्चों को पेट के कीड़ों (कृमि संक्रमण) से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। नागरिक अस्पताल कैथल में भारतीय चिकित्सा परिषद हरियाणा के सदस्य डॉ. जितेंद्र गिल ने अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूक किया।
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इस दौरान बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल की कृमिनाशक दवा दी गई। डॉ. जितेंद्र गिल ने बताया कि पेट में कीड़े होने से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है। कृमि संक्रमण के कारण बच्चों में खून की कमी, कमजोरी, भूख न लगना और पोषण की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे उनकी पढ़ाई और एकाग्रता भी प्रभावित होती है। इसलिए बच्चों को समय-समय पर कृमिनाशक दवा देना जरूरी है।

अभिभावकों को जानकारी देते डॉ. जितेंद्र गिल। स्वयं

अभिभावकों को जानकारी देते डॉ. जितेंद्र गिल। स्वयं

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