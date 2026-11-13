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Karnal News: 20 नवंबर तक दोबारा दर्ज करवा सकते हैं नाम

Fri, 13 Nov 2026 03:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 03:07 AM IST
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Names can be re-registered till November 20
करनाल। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने कहा कि जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला प्रशासन क व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अभियान के तहत अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं दोहराए गए मतदाताओं (एएसडीडी) की सूची तैयार की गई है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाना तथा प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि पुनर्गणना प्रपत्र भरवाने की प्रक्रिया 20 नवंबर तक पूरी की जानी है। एसडीडी सूची में शामिल ऐसे मतदाता, जो निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुनः अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना चाहते हैं, वे आवश्यक गणना प्रपत्र एवं घोषणा पत्र भरकर बीएलओ के पास जमा करवा सकते हैं। संवाद
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