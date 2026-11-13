Karnal News: विद्यार्थियों को एल्बेंडाजोल दवाई वितरित

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घराैंडा। राजकीय महाविद्यालय में वीरवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। इस दौरान 19 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को पेट के कीड़े मारने वाली एल्बेंडाजोल दवाई वितरित की गई। प्राचार्य सुरेंद्र कुमार नागिया ने बताया कि न्यूट्रिशनल एनीमिया का एक प्रमुख कारण पेट में कीड़े होना है। उन्होंने जोर दिया कि एल्बेंडाजोल दवाई के सेवन से कृमि जनित बीमारियों से बचा जा सकता है। रेड रिबन क्लब अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि एनीमिया बच्चों के बौद्धिक और शैक्षणिक विकास पर नकारात्मक असर डालता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इससे बच्चों की शारीरिक वृद्धि भी प्रभावित होती है। मौके पर गुरमीत सिंह सैनी, विकास और सुनील कौशिक भी उपस्थित रहे। संवाद