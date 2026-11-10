Karnal News: मिशन बुनियाद और सुपर-100 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू

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मिशन बुनियाद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर निर्धारित की गई है। वहीं, सुपर-100 के लिए पांच दिसंबर अंतिम तिथि है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने दोनों योजनाओं के लिए पूरा कार्यक्रम जारी किया है। इसमें आवेदन से लेकर प्रवेश परीक्षा, परिणाम और नए सत्र की शुरुआत तक का विवरण है। विद्यार्थियों को अलग-अलग चरणों की परीक्षाओं से गुजरना होगा। विभाग जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा। स्कूल स्तर पर भी अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य अधिक-से-अधिक पात्र विद्यार्थियों को योजनाओं की जानकारी देना है, ताकि वे समय रहते आवेदन कर सकें।जिला शिक्षा अधिकारी रोहताश वर्मा ने बताया कि स्कूल के प्राचार्यों को भी इस अभियान में जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें पात्र विद्यार्थियों की सूची तैयार करनी होगी। अभियान के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं भी करनी होंगी। अभियान पूरा होने के बाद प्राचार्य को रिपोर्ट तैयार कर खंड शिक्षा अधिकारी को भेजनी होगी। इसकी एक प्रति केंद्र समन्वयक को भी देनी होगी।पात्रता और पंजीकरणप्राचार्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी पात्र विद्यार्थियों का पंजीकरण हो। साथ ही, वे प्रवेश परीक्षा में शामिल हों। मिशन बुनियाद के लिए सातवीं कक्षा में 60 फीसदी या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों का पंजीकरण अनिवार्य है। हरियाणा सुपर-100 के लिए नौवीं कक्षा में 60 फीसदी या अधिक अंक प्राप्त करने वाले दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को आवेदन करना अनिवार्य होगा। हालांकि, 60 फीसदी से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी अपनी रुचि के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।बुनियाद और सुपर 100 की परीक्षाओं को हर साल आयोजित किया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आईआईटी और नीट जैसे परीक्षाओं में सफलता दिलाना होता है। ऐसे में विभाग की ओर से नया शेड्यूल जारी कर दिया गया जिसमें जिले के सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को परीक्षाओं के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए गए है।- दीपक वर्मा, जिला विज्ञान विशेषज्ञमिशन बुनियाद का शेड्यूलआवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2026प्रवेश पत्र डाउनलोड14 से 21 दिसंबरलेवल-1 प्रवेश परीक्षा23 दिसंबर 2026लेवल-1 का परिणाम12 जनवरी 2027लेवल-2 प्रवेश परीक्षा22 जनवरी 2027लेवल-2 का परिणाम2 फरवरी 2027ओरिएंटेशन कार्यक्रम और लेवल-35 फरवरी से 5 मार्च 2027लेवल-3 का परिणाम16 मार्च 2027प्रवेश काउंसलिंग24 मार्च 2027नए सत्र की शुरुआत1 अप्रैल 2027हरियाणा सुपर-100 का शेड्यूलआवेदन की अंतिम तिथि5 दिसंबर 2026प्रवेश पत्र डाउनलोड7 से 14 दिसंबर 2026लेवल-1 प्रवेश परीक्षा16 दिसंबर 2026लेवल-1 का परिणाम8 जनवरी 2027लेवल-2 प्रवेश परीक्षा3 फरवरी 2027लेवल-2 का परिणाम16 फरवरी 2027ओरिएंटेशन कार्यक्रम और लेवल-3अप्रैल 2027 के दूसरे सप्ताह सेलेवल-3 का परिणाममई 2027 के पहले सप्ताह मेंनए सत्र की शुरुआतमई 2027 के दूसरे सप्ताह सेमिशन बुनियाद और सुपर-100 से संवर सकता है भविष्यमिशन बुनियाद में चयनित विद्यार्थियों को नौवीं और दसवीं कक्षा के दौरान विशेष शैक्षणिक मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे उनकी गणित और विज्ञान जैसे विषयों पर पकड़ मजबूत होगी। वहीं, सुपर-100 में चयनित विद्यार्थियों को 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ जेईई और नीट की निशुल्क तैयारी कराई जाएगी। इसके माध्यम से विद्यार्थी आगे चलकर इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, रिसर्च और तकनीकी जैसे क्षेत्रों में कॅरिअर बना सकते हैं।