Karnal News: अंशुल कंबोज आज खेलेंगे दूसरा मैच

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले एक दिवसीय मुकाबले में उन्होंने गेंदबाजी करते हुए 10 ओवरों के अपने कोटे में मात्र 22 रन खर्च किए थे और दो महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए थे। इस दौरान उन्होंने दो मेडन ओवर भी फेंके और कुल 46 डॉट गेंदें डालकर कीवी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया।गेंदबाजी के लिए उन्हें प्रतिष्ठित प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया था। अंशुल के कोच सतीश राणा का कहना है कि पिच के मिजाज की परवाह किए बिना सही क्षेत्र में लगातार गेंदबाजी करना उनकी सफलता का मुख्य मंत्र रहा है।