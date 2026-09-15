अंकित हत्याकांड : शूटरों की तलाश पुलिस की पांच टीमें दे रही हैं दबिश
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:50 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:50 AM IST
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शामली। हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में वांछित एक-एक लाख रुपये के इनामी शूटर सत्यम कादियान और आर्यन संधु की तलाश में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस की पांच टीमें हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, पंजाब और राजस्थान आदि राज्यों में दबिश दे रही हैं।
गांव बनतीखेड़ा निवासी अंकित बालियान की 26 अगस्त को शामली में आर्यपुरी में नाला पटरी पर जिम से निकलते ही चार शूटरों ने फायरिंग कर हत्या कर दी थी। 31 अगस्त की सुबह 50-50 हजार रुपये के इनामी दो शूटर मोहित और सुमित को पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।
शामली के एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि वांछित आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस हत्याकांड में एक-एक रुपये के इनामी सत्यम और आर्यन वांछित चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी न होने पर पुलिस दोनों पर दो-दो लाख रुपये का इनाम घोषित करने की तैयारी कर रही है। एसओजी व सर्विलांस समेत पांच टीमें लगातार वांछितों की तलाश में हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में दबिश दे रही है।
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उन्होंने बताया कि पुलिस वांछित सत्यम और आर्यन और उनके संपर्क में रहने वाले लोगों के मोबाइल नंबरों को ट्रेस कर रही है, हालांकि फिलहाल दोनों वांछितों के मोबाइल फोन या सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम व फेसबुक आदि नहीं चला रहे हैं, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस करना पुलिस के लिए चुनौती बना है।
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गांव बनतीखेड़ा निवासी अंकित बालियान की 26 अगस्त को शामली में आर्यपुरी में नाला पटरी पर जिम से निकलते ही चार शूटरों ने फायरिंग कर हत्या कर दी थी। 31 अगस्त की सुबह 50-50 हजार रुपये के इनामी दो शूटर मोहित और सुमित को पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।
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शामली के एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि वांछित आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस हत्याकांड में एक-एक रुपये के इनामी सत्यम और आर्यन वांछित चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी न होने पर पुलिस दोनों पर दो-दो लाख रुपये का इनाम घोषित करने की तैयारी कर रही है। एसओजी व सर्विलांस समेत पांच टीमें लगातार वांछितों की तलाश में हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में दबिश दे रही है।
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उन्होंने बताया कि पुलिस वांछित सत्यम और आर्यन और उनके संपर्क में रहने वाले लोगों के मोबाइल नंबरों को ट्रेस कर रही है, हालांकि फिलहाल दोनों वांछितों के मोबाइल फोन या सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम व फेसबुक आदि नहीं चला रहे हैं, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस करना पुलिस के लिए चुनौती बना है।