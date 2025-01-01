Karnal News: त्रिशुल गैंग से जुड़ा है मुठभेड़ में घायल आरोपी अनिल उर्फ तोतला

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पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, नाकाबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों को गोली मारने की धमकी दी थी। तीन राउंड फायर किए। एक गोली एएसआई संजय कुमार के कान के पास से निकल गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में चार राउंड फायर किए। एक गोली आरोपी के पैर में लगी। पुलिस को मौके से पिस्टल भी बरामद हुई। विज्ञापन

तरावड़ी थाने के प्रभारी जगदीश ने बताया कि शुक्रवार रात एएसआई संजय कुमार अपनी टीम के साथ काछवा रोड पर नहर पुल के पास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि त्रिशूल गैंग का सक्रिय सदस्य गांव अरजेहड़ी निवासी अनिल जा रहा है। उसके खिलाफ पहले से चार-पांच मुकदमे दर्ज हैं। सूचना थी कि वह पल्सर मोटरसाइकिल पर भैणी से रुकनपुर होते हुए करनाल की तरफ आएगा और उसके पास अवैध हथियार हो सकता है। इसके बाद पुलिस टीम सक्रिय हुई। विज्ञापन विज्ञापन

पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, नाकाबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों को गोली मारने की धमकी दी थी। तीन राउंड फायर किए। एक गोली एएसआई संजय कुमार के कान के पास से निकल गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में चार राउंड फायर किए। एक गोली आरोपी के पैर में लगी। पुलिस को मौके से पिस्टल भी बरामद हुई।तरावड़ी थाने के प्रभारी जगदीश ने बताया कि शुक्रवार रात एएसआई संजय कुमार अपनी टीम के साथ काछवा रोड पर नहर पुल के पास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि त्रिशूल गैंग का सक्रिय सदस्य गांव अरजेहड़ी निवासी अनिल जा रहा है। उसके खिलाफ पहले से चार-पांच मुकदमे दर्ज हैं। सूचना थी कि वह पल्सर मोटरसाइकिल पर भैणी से रुकनपुर होते हुए करनाल की तरफ आएगा और उसके पास अवैध हथियार हो सकता है। इसके बाद पुलिस टीम सक्रिय हुई।

करनाल। भैणी खुर्द और रुकनपुर के बीच रजवाहे की पुलिया पर शुक्रवार रात हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल बदमाश अनिल उर्फ सोपू उर्फ तोतला त्रिशूल गैंग से जुड़ा है। उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती किया गया है। शनिवार को तरावड़ी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। हालत में सुधार आने के बाद उसे अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा।