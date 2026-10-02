Karnal News: अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026 समारोह आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:23 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:23 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन शुक्रवार को दोपहर 2 बजे बेस्ट वेस्टर्न कंट्री वुड्स दिल्ली हाईवे अंबाला में किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज विद्यालयों एवं प्रिंसिपल्स को सम्मानित करेंगे।
कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर भारत की प्रमुख सोलर कंपनी सात्त्विक है और ओपीएस विद्या मंदिर, सेक्टर-9, अंबाला सिटी कार्यक्रम का पावर्ड बाय पार्टनर है, जबकि बेस्ट वेस्टर्न कंट्री वुड्स वेन्यू पार्टनर है। कार्यक्रम के प्रमुख स्पॉन्सर्स में ब्लू बेल्स स्कूल नारायणगढ़, तनेजा पब्लिक स्कूल तेपला अंबाला, सोहनलाल डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबाला शहर, अमोलक पब्लिक स्कूल अंबाला कैंट, एस एस लिटिल एंजेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुर मछौंडा अंबाला कैंट, दी एसडी विद्या स्कूल अंबाला कैंट, स्कॉलर द वीजा डेस्टिनेशन अंबाला कैंट, सनकिज अंबाला कैंट, सन इंस्टीट्यूट अंबाला कैंट, वेव ओवरसीज अंबाला कैंट, पाठशाला इंस्टिट्यूट अंबाला कैंट, चुघ डेवलपर्स चैनल पार्टनर एम3एम सतीश चुघ, रैपिड मेडिकेयर डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर पानीपत, जाफ्र, सुम्मा बुट्टा पानीपत , विजन-30 क्लासेज पानीपत, गुरु ब्रह्मानंद स्कूल ऊंटला पानीपत, अक्षज इंटरनेशनल स्कूल बापौली पानीपत, एलएसबीटी स्कूल पानीपत, सीगुल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल भल्लौर बापौली पानीपत शामिल हैं।
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करनाल। अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन शुक्रवार को दोपहर 2 बजे बेस्ट वेस्टर्न कंट्री वुड्स दिल्ली हाईवे अंबाला में किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज विद्यालयों एवं प्रिंसिपल्स को सम्मानित करेंगे।
कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर भारत की प्रमुख सोलर कंपनी सात्त्विक है और ओपीएस विद्या मंदिर, सेक्टर-9, अंबाला सिटी कार्यक्रम का पावर्ड बाय पार्टनर है, जबकि बेस्ट वेस्टर्न कंट्री वुड्स वेन्यू पार्टनर है। कार्यक्रम के प्रमुख स्पॉन्सर्स में ब्लू बेल्स स्कूल नारायणगढ़, तनेजा पब्लिक स्कूल तेपला अंबाला, सोहनलाल डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबाला शहर, अमोलक पब्लिक स्कूल अंबाला कैंट, एस एस लिटिल एंजेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुर मछौंडा अंबाला कैंट, दी एसडी विद्या स्कूल अंबाला कैंट, स्कॉलर द वीजा डेस्टिनेशन अंबाला कैंट, सनकिज अंबाला कैंट, सन इंस्टीट्यूट अंबाला कैंट, वेव ओवरसीज अंबाला कैंट, पाठशाला इंस्टिट्यूट अंबाला कैंट, चुघ डेवलपर्स चैनल पार्टनर एम3एम सतीश चुघ, रैपिड मेडिकेयर डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर पानीपत, जाफ्र, सुम्मा बुट्टा पानीपत , विजन-30 क्लासेज पानीपत, गुरु ब्रह्मानंद स्कूल ऊंटला पानीपत, अक्षज इंटरनेशनल स्कूल बापौली पानीपत, एलएसबीटी स्कूल पानीपत, सीगुल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल भल्लौर बापौली पानीपत शामिल हैं।
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