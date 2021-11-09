Karnal News: ब्राह्मण समाज के अल्टीमेटम के बाद आर्यन हत्याकांड का आरोपी काबू

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12 अक्तूबर 2026 को 20 वर्षीय आर्यन पंडित की हत्या हुई थी। पुरानी रंजिश के कारण दोपहर करीब 3 बजे 15 से 20 युवकों ने उस पर हमला किया था। पुलिस अधीक्षक करन गोयल ने बताया कि आरोपी शांति नगर निवासी हिमेश तनेजा उर्फ काकून को सीआईए-1 की टीम ने रामनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। मामले में पहले चार आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान हिमेश की संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस ने उसे काबू किया।उन्होंने बताया कि 12 अक्तूबर को थाना सिविल लाइन में हत्या और आर्म्स एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। सेक्टर-14 की मुख्य मार्केट में पुरानी रंजिश के चलते आर्यन पर चाकू और लाठी-डंडों से हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल आर्यन की चंडीगढ़ ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी। मामले में पुलिस पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल करने की तैयारी में है। पुलिस रिमांड के दौरान उससे वारदात में भूमिका और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों के संबंध में पूछताछ की जाएगी।