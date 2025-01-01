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400 मीटर दौड़ में विवेकानंद सदन के वंश प्रथम रहे। टैगोर सदन के लविश द्वितीय और भगत सदन के युवराज तृतीय स्थान पर रहे। 100 मीटर दौड़ में कबीर सदन के यश ने पहला स्थान जीता। टैगोर सदन के लविश द्वितीय और भगत सदन के पर्व तृतीय स्थान पर रहे।एसएचओ कनुप्रिया मुख्य अतिथि रहीं। प्रिंसिपल रचना चौहान ने स्वागत किया। विद्यालय के डायरेक्टर आरवी भारद्वाज ने आभार व्यक्त किया। वीरेंद्र कुमार, मनीष व्यास, पंकज वर्मा, सुमित कौशिक, ममता कौशिक, संगीता राणा और वंदना शर्मा भी मौजूद रहे। संवाद