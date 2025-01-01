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मूनक/बल्ला। बल्ला ग्राम पंचायत में पिछले चार साल के दौरान विकास कार्यों को गति प्रदान की गई है। गांव में खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ सफाई व्यवस्था और जल निकासी पर विशेष ध्यान दिया गया है। सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण काम कराए गए हैं। गांव में सीवरेज और पाइपलाइन बिछाने का काम 22 करोड़ रुपये की लागत से चल रहा है।सरपंच कर्मचंद के अनुसार, विधायक योगेंद्र राणा से 75 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। इस अनुदान से गांव में खेल परिसर और भवन का निर्माण कार्य पूरा कराया जा रहा है। खेल मैदान का करीब 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। सभी तालाबों का नवीनीकरण कराया गया है और चौपालों में रंग-रोगन किया गया है। स्कूलों में बच्चों और अध्यापकों की सुविधा के लिए इन्वर्टर और बैटरी रखवाई गई हैं।गांव की नालियों और नालों पर लोहे के जाल लगवाए गए हैं ताकि कोई व्यक्ति उनमें गिरकर चोटिल न हो। गांव के गोल्ली वाला कुआं का सुंदरीकरण कर उसे शहीद भगत सिंह स्मारक के रूप में विकसित किया गया है।कचरा शेड बनवाया गयागांव में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए कचरा शेड बनवाया गया है। अब पंचायत की ट्रैक्टर-ट्रॉली घर-घर से कचरा एकत्र करती है। शेड में कचरे को अलग-अलग किया जाता है, जिससे पंचायत को आमदनी भी हो रही है। गांव की फिरनी, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर करीब 80 सड़क बत्तियां लगवाई गई हैं।गोशाला में पंचायत समिति के सहयोग से शेड बनवाए गए हैं। कच्चे मकानों में रहने वाले 75 जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रयास किए गए हैं। गांव में अटल पुस्तकालय स्थापित किया गया है। आंबेडकर भवन का नवीनीकरण कराया गया है। सभी शिव धामों का कायाकल्प कर वहां ब्लॉक ईंटें बिछवाई गई हैं।26 लाख रुपये बनेगी व्यायामशालासरपंच कर्मचंद ने बताया कि गांव में 26 लाख रुपये की लागत से इनडोर व्यायामशाला तैयार कराई जानी है। विधायक आदर्श ग्राम योजना और सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत दो एकड़ भूमि पर व्यायामशाला विकसित करने की योजना है। इसके लिए पंचायत की एक एकड़ भूमि पर 46 लाख रुपये खर्च किए जाने हैं। बस स्टैंड के कायाकल्प के लिए पंचायत की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालयों और पीने के पानी की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए भी काम कराया जाएगा।अमर उजाला की चौपाल आजबल्ला गांव के पंचायत भवन में शनिवार को दोपहर 12 बजे से अमर उजाला की ओर से चौपाल का आयोजन कराया जाएगा। इस चौपाल में ग्रामीण और प्रबुद्ध व्यक्ति गांव के विकास, समस्याओं और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इस दौरान ग्राम सचिव, सरपंच और पंच भी मौजूद रहेंगे।