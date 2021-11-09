Karnal News: राइस मिल की गर्म पानी की होद में गिरने से 17 वर्षीय मजदूर की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:37 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:37 AM IST
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निसिंग। गुल्लरपुर मार्ग स्थित केसी राइस मिल में गर्म पानी की होदी में गिरने से 17 वर्षीय प्रवासी मजदूर अजीत कुमार की मौत हो गई। वह बिहार के समस्तीपुर जिले के आलमपुर गांव का रहने वाला था और पिछले करीब दो माह से मिल में मजदूरी कर रहा था। शनिवार सुबह काम के दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है।
फूफा दिनेश के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 10 बजे अजीत राइस मिल में काम कर रहा था। इसी दौरान वह गर्म पानी की ड्रायर होदी में गिर गया। उसे बाहर निकालने में मजदूरों को करीब दो घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद उसे करीब एक बजे सांभली मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सक ने उसे सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद साथी मजदूर उसे शाम करीब 5 बजे निसिंग के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. तुषार ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
थाना प्रभारी निसिंग कृष्ण कुमार ने बताया कि निजी अस्पताल संचालक ने पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद जांच अधिकारी सुदेश मौके पर पहुंचे और शव को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस के अनुसार, मृतक के परिजन को सूचना दे दी गई है। उनके निसिंग पहुंचने तक शव को करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस में रखवाया गया है। परिजन के आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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फूफा दिनेश के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 10 बजे अजीत राइस मिल में काम कर रहा था। इसी दौरान वह गर्म पानी की ड्रायर होदी में गिर गया। उसे बाहर निकालने में मजदूरों को करीब दो घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद उसे करीब एक बजे सांभली मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सक ने उसे सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद साथी मजदूर उसे शाम करीब 5 बजे निसिंग के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. तुषार ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
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थाना प्रभारी निसिंग कृष्ण कुमार ने बताया कि निजी अस्पताल संचालक ने पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद जांच अधिकारी सुदेश मौके पर पहुंचे और शव को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस के अनुसार, मृतक के परिजन को सूचना दे दी गई है। उनके निसिंग पहुंचने तक शव को करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस में रखवाया गया है। परिजन के आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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