फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Welcomed the State President of the Haryana BJP SC Morcha.

Kaithal News: भाजपा एससी मोर्चा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष किया स्वागत

Tue, 01 Sep 2026 11:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:30 PM IST
विज्ञापन
Welcomed the State President of the Haryana BJP SC Morcha.
कपिल कमल में अध्यक्ष का स्वागत करते स्थानीय नेता। विज्ञ​प्ति
कैथल। भारतीय जनता पार्टी कैथल जिला कार्यालय कपिल कमल में नव नियुक्त भाजपा हरियाणा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अजय खुंडिया का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा एससी मोर्चा कैथल के जिला अध्यक्ष सलींद्र वाल्मीकि ने की। कार्यक्रम में कैथल भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी एवं हरियाणा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गुर्जर मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
विज्ञापन

प्रदेश अध्यक्ष अजय खुंडिया ने इस दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में प्रत्येक कार्यकर्ता को समान सम्मान और अवसर दिया जाता है। एससी मोर्चा पार्टी की नीतियों एवं केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि आगामी समय में एससी मोर्चा को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत करने के लिए प्रभावी तरीके से कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में रेखा रानी, जंगीर सिसला व मुनीश शर्मा, हिमांशु गोयल एडवोकेट, जसवंत पठानिया उपस्थित रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed