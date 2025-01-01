फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Villager says: No one will pour dirty water from another village in Surat into Chandlana

ग्रामीण बोले : किसी भी सूरत में दूसरे गांव का गंदा पानी चंदलाना में नहीं डालने देंगे

Fri, 04 Sep 2026 12:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
Villager says: No one will pour dirty water from another village in Surat into Chandlana
03 ढांड 01 जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए चंदलाना के ग्रामीण।
ढांड। ढांड के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के गंदे पानी की प्रस्तावित निकासी चंदलाना में करने के विरोध में ग्रामीणों का सांकेतिक धरना सातवें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी सूरत में दूसरे गांव का गंदा पानी चंदलाना में डालने नहीं दिया जाएगा।
विज्ञापन

धरने पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि हलका विधायक सतपाल जांबा को गांव में बुलाने के लिए जल्द निमंत्रण दिया जाएगा। विधायक के सामने ग्रामीण सीवरेज के पानी की निकासी से जुड़ी पूरी समस्या रखेंगे और इसके स्थायी समाधान की मांग करेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग की चंदलाना में सीवरेज का गंदा पानी डालने की मंशा पूरी नहीं होने दी जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उनकी मांग का समाधान नहीं होता, विरोध जारी रहेगा।
विज्ञापन


धरनास्थल पर पहुंचे भारतीय किसान संघ के प्रदेश प्रवक्ता रणदीप आर्य ने कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीणों को अपना समर्थन दिया। आर्य ने कहा कि अधिकारी जनता के खून-पसीने की कमाई को मिट्टी में मिलाने पर लगे हुए हैं। जिस प्रोजेक्ट पर सरकारी पैसा खर्च किया जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी जनता के सामने पारदर्शी तरीके से रखी जानी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

इंजीनियरों की रिपोर्ट को दरकिनार कर मनमानी का आरोप
रणदीप आर्य ने कहा कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने से पहले इंजीनियरों की टीम की ओर से मौके का सर्वे किया जाता है। जमीनी स्थिति का अध्ययन करने के बाद इंजीनियर अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसी के आधार पर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाती है लेकिन चंदलाना के मामले में विभागीय अधिकारी इंजीनियरों की रिपोर्ट को दरकिनार कर मनमाने तरीके से योजना को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं।

उन्होंने कहा कि यदि विभाग अपनी कार्यप्रणाली को सही और पारदर्शी मानता है तो उसे ग्रामीणों से कोई जानकारी छिपाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
रणदीप आर्य ने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी का उचित उपयोग करने की योजना बनानी चाहिए। ट्रीटमेंट के बाद पानी को निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयोगी बनाकर ढांड के किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और सरकार को भी आर्थिक लाभ हो सकता है। उन्होंने कहा कि गंदे पानी को दूसरे गांव में डालने के बजाय उसके बेहतर उपयोग की दिशा में काम किया जाना चाहिए।

03 ढांड 01 जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए चंदलाना के ग्रामीण।

03 ढांड 01 जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए चंदलाना के ग्रामीण।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed