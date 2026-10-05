Kaithal News: सामाजिक कार्यों के लिए वीरमति देवी को किया सम्मानित

राजौंद। महिला समाज सुधार समिति की अध्यक्ष रमनदीप कौर ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजौंद की राजनीतिक विज्ञान विषय की पीजीटी वीरमति देवी को उनके सामाजिक कार्यों एवं समाज के प्रति योगदान के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर रमनदीप कौर ने कहा कि समाज के हित में निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले लोगों का सम्मान करने से अन्य लोगों को भी सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि समाज के विकास में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।सम्मानित होने पर वीरमति देवी ने महिला समाज सुधार समिति की अध्यक्ष रमनदीप कौर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाज की सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और वह भविष्य में भी शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देती रहेंगी।

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