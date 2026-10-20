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Kaithal News: मंडी में धान की बोरी चुराकर मोटरसाइकिल पर भागे दो आरोपी गिरफ्तार

Tue, 20 Oct 2026 11:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:39 PM IST
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Two accused arrested after stealing a sack of paddy from the market and fleeing on a motorcycle
कैथल। जाखौली अड्डा स्थित नई अनाज मंडी में धान की बोरी चोरी करने के मामले में अनाज मंडी चौकी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कैथल निवासी अनिकेत और कर्ण सिंह हैं। दोनों मंडी में धान की बोरी चुराकर मोटरसाइकिल पर लादकर भाग गए थे। चोरी की यह वारदात मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी।
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पुलिस ने आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर निशानदेही करवाई है। पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि नई अनाज मंडी में गेट नंबर पांच के पास धान की बोरियों के ढेर से एक बोरी चोरी होने की शिकायत मिली थी। मामले की जांच के दौरान वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें दो युवक मोटरसाइकिल पर मंडी में पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज के अनुसार दोनों युवक धान की बोरियों के ढेर के पास मोटरसाइकिल रोकते हैं और कुछ देर तक आसपास नजर रखते हैं। आसपास किसी व्यक्ति के दिखाई नहीं देने पर वे ढेर से एक बोरी उठाकर मोटरसाइकिल पर लाद लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। चोरी की यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी थी।
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