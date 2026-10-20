फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Allegations of gate passes being issued for trucks by displaying the registration numbers of bikes and cars.

Kaithal News: ट्रक पर बाइक और कार का नंबर लगाकर गेटपास काटे जाने का आरोप

Tue, 20 Oct 2026 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
Allegations of gate passes being issued for trucks by displaying the registration numbers of bikes and cars.
कैथल की नई मंडी में धान की सफाई में जुटे मजदूर। संवाद
गुहला चीका/कैथल। चीका की अनाज मंडी में कुछ राइस मिलरों पर खरीद एजेंसियों के साथ मिलीभगत कर वाहनों के डुप्लीकेट नंबरों के सहारे धान उठान का रिकॉर्ड तैयार करने का आरोप है। दावा किया जा रहा है कि एक ही ट्रक पर कभी बाइक, कभी कार तो कभी ट्रैक्टर का नंबर दर्शाकर दिन में दो से तीन बार तक गेट पास कटवाए जा रहे हैं।
विज्ञापन

कागजों में धान मंडी से उठाकर राइस मिलों तक पहुंचा हुआ दिखाया जा रहा है जबकि संबंधित वाहन के मंडी में आने पर ही सवाल उठ रहे हैं। इससे मंडी में वाहनों की आवाजाही, तौल और गेट पास जारी करने की व्यवस्था पर किसानों की ओर से सवाल किए जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) चढूनी के प्रदेश उपाध्यक्ष चमकौर बनेड़ा, जिला उपाध्यक्ष केवल सदहरेडी, युवा महासचिव लखविंदर सिंह किंद्र, ब्लॉक उपाध्यक्ष गुरबचन सिंह हरिगढ़ किंगन और गुरजंट टटियाना ने आरोप लगाए कि मंडी में कुछ वाहन नंबर प्लेट बदलकर धान उठान का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। एक ही ट्रक पर अलग-अलग वाहनों के नंबर दर्शाकर कई बार गेट पास कटवाए जा रहे हैं। इससे रिकॉर्ड में अलग-अलग वाहनों से धान उठान दिखाए जाने की आशंका है। किसान संगठनों ने यह भी संदेह जताया कि नंबर प्लेटों में बदलाव सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से बचने के लिए किया जा सकता है।
विज्ञापन

मजदूरों ने भी जताया संदेह
किसान संगठनों का दावा है कि मंडी में काम करने वाले कुछ मजदूरों ने अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया कि उन्होंने वाहनों की नंबर प्लेटों पर कागज चिपकाकर नंबर बदलने जैसी गतिविधियां देखी हैं। उनका दावा है कि मंडी में एक ही नंबर की कई गाड़ियां भी दिखाई दी हैं। वहीं नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर एक आढ़ती ने भी आरोप लगाया कि कुछ गाड़ियोंं के गेट पास बिना तौल के ही जारी हो रहे हैं। इन दावों ने मंडी में वाहनों की वास्तविक आवाजाही, तौल व्यवस्था और गेट पास रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

उठान के रिकॉर्ड की जांच जरूरी
मंडी के भीतर जगह की कमी और बाहर सड़कों पर पड़े धान के ढेरों के बीच उठान के लिए सामने आए आरोपों ने व्यवस्था की निगरानी पर सवाल खड़े किए हैं। किसानों और आढ़तियों की मांग है कि मंडी के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर वाहनों की वास्तविक आवाजाही का पता लगाया जाए। साथ ही गेट पास रजिस्टर, वाहन नंबर, तौल पर्चियों और राइस मिलों में पहुंचाए गए धान के रिकॉर्ड का आपस में मिलान किया जाए। इससे स्पष्ट हो सकेगा कि कागजों में जितना धान उठाया गया दिखाया गया है, वास्तव में उतना उठान हुआ भी है या नहीं।
----------
मामला संज्ञान में लेकर जांच करवाएंगे : विजय
मार्केट कमेटी चीका के सचिव विजय कुमार ने कहा कि उन्होंने दो दिन पहले ही पदभार संभाला है। ट्रकों पर डुप्लीकेट नंबर लगाकर धान उठाने का मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले को संज्ञान में लेकर इसकी जांच करवाई जाएगी। एएफएसओ चीका राहुल जाखड़ ने कहा कि अनाज मंडी में ट्रकों पर डुप्लीकेट नंबर लगाने का मामला उनके सामने नहीं आया है। प्रशासन की ओर से मंडी में पूरी चौकसी बरती जा रही है।

-----------
जांच के बाद कार्रवाई तय : एसडीएम
एसडीएम मनीष यादव ने बताया कि लगाए गए आरोपों की जांच करवाई जाएगी। आरोपों में जरा भी सच्चाई पाई गई तो संबंधित मिलर और अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed