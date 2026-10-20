Kaithal News: बीरथे बाहरी में श्रीराम ने किया रावण वध, शोभायात्रा में उमड़ी भीड़

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पिछले 11 दिनों से चल रही रामलीला में स्थानीय कलाकारों ने रामायण के विभिन्न प्रसंगों का जीवंत मंचन किया। संजय कुमार, सूरज, कुलवंत सिंह, विजय कुमार, अरुण कुमार और पूर्व सरपंच रामचंद्र ने अपने किरदारों में शानदार अभिनय कर दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। कलाकारों के प्रभावशाली संवाद और अभिनय ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया।शोभायात्रा में आकर्षक झांकियों ने मोहा मनरावण वध के बाद निकाली गई शोभायात्रा में भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण, वीर हनुमान और वानर सेना की आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। शोभायात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। जगह-जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर झांकियों का स्वागत किया और भगवान के दर्शन किए। ढोल-नगाड़ों की थाप और धार्मिक भजनों से गांव का माहौल भक्तिमय बना रहा। शोभायात्रा में युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। रावण वध और भगवान श्रीराम के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा।भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयासआयोजन को सफल बनाने में ग्राम प्रधान राजेश कुमार और प्रबंधक मास्टर बख्शी राम का विशेष मार्गदर्शन और सहयोग रहा। आयोजन समिति ने बताया कि रामलीला का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और भगवान श्रीराम के आदर्शों से जोड़ना है। आयोजन में गांव के युवाओं, बुजुर्गों और गणमान्य लोगों ने भी सहयोग दिया।