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उन्होंने बताया कि कबड्डी और फुटबॉल के पुरुष वर्ग के ट्रायल 22 नवंबर और महिला वर्ग के 23 नवंबर को भीम स्टेडियम और इनडोर हॉल भिवानी में होंगे। हॉकी के पुरुष वर्ग का ट्रायल 22 नवंबर और महिला वर्ग का 23 नवंबर को हॉकी स्टेडियम सेक्टर-4 सोनीपत में होगा। बास्केटबॉल के पुरुष वर्ग के ट्रायल 22 नवंबर को कर्ण सिंह स्टेडियम करनाल में होंगे। इसी प्रकार मल्लखंभ के पुरुष वर्ग के ट्रायल 22 नवंबर और महिला वर्ग के 23 नवंबर को सर छोटूराम स्टेडियम रोहतक में होंगे।वॉलीबॉल के पुरुष वर्ग के ट्रायल 22 नवंबर और महिला वर्ग के 23 नवंबर को ताऊ देवी लाल स्टेडियम पंचकूला में आयोजित किए जाएंगे। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को आने-जाने का किराया स्वयं वहन करना होगा। खिलाड़ियों को आधार कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र साथ लाना अनिवार्य है।